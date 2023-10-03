У Києві опалювальний сезон може опинитися під загрозою – Кличко

Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у столиці може опинитися під загрозою.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у столиці може опинитися під загрозою, якщо не виплатять заборгованість.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, заборгованість, яку "держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль", на сьогодні перед Києвом становить 6,8 мільярдів гривень.

"Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею (так само, як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація, насправді, дуже серйозна", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про те, що підвищення тарифів для населення не було, в той час як вартість усіх складових тарифу зросла. Тому і виник такий великий борг.

Кличко повідомляє, що уряд обіцяв цю різницю компенсувати, але коштів поки не було.

"Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, Президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися. Теплопідприємства працюють із шаленими збитками і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти. Тому в четвер на сесії Київради маємо ухвалити таке звернення до уряду", - написав він.

Мер Києва також звернувся до депутатів Верховної Ради, аби народні обранці підтримали правки до бюджетних законопроєктів, які має розглянути парламент, – у частині вирішення питання компенсації різниці в тарифах та забезпеченні кредитної спроможності громад.

Нагадаємо, у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових.

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