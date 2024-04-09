У Києві охоронець зарізав свого начальника через зауваження: що відомо (відео)

Зловмисник, вживав алкоголь, перед тим як заступити на зміну,керівник зробив йому зауваження. У відповідь на критику чоловік вхопив ножа та завдав начальнику смертельного поранення.

У Києві охоронець убив свого начальника через зауваження.

Про це повідомила поліція Києва.

Зловмисник вживав алкоголь перед тим, як заступити на зміну. Його керівник зробив йому зауваження. У відповідь на критику чоловік вхопив ножа та завдав своєму начальнику смертельного поранення.

Повідомлення про те, що на Броварському проспекті виявлено чоловіка з ножовим пораненням надійшло до Деснянського управління поліції. За вказаною адресою негайно виїхала швидка та слідчо-оперативні групи територіального й головного управлінь поліції.

"На місце події правоохоронці виявили тіло 36-річного чоловіка, який помер від ножового пораненнями грудної клітини. Медики намагалися врятувати потерпілого, але отримані травми виявились несумісними з життям. Як з’ясували правоохоронці потерпілий працював начальником зміни з охорони місцевого об’єкта. Того дня він зайшов до гуртожитку та зробив зауваження підлеглому, який вживав спиртні напої. У відповідь на зауваження чоловік взяв зі столу ніж та вдарив ним потерпілого у груди", – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисником виявився уродженець Сумської області, 1971 року народження. Він затриманий.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції повідомив охоронцю про підозру у умисного вбивства.

Наразі слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Опубліковано Поліція Києва Вівторок, 9 квітня 2024 р.

Нагадаємо, у Києві біля фунікулера чоловік, який працював водієм в Управлінні державної охорони України, штовхнув підлітка – він головою розбив вікно та помер від поранення шиї. Підозрюваного відправили під варту.

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