У Києві охоронець парку вдарив дівчину: з'явилося відео

У ролику показано, як дівчата сидять у сквері, а потім до них підходить охоронець з пляшкою вина у руках і б'є дівчину в обличчя.

Києві охоронець одного з парків вдарив дівчину.

Інцидент стався 3 жовтня у парку Гейдара Алієва на вулиці Глибочицькій.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

"Годину тому охоронець у сквері на Гейдара Алієва вдарив дівчину. Сама дівчина стверджує, що до цього ніяких передумов не було. Заява в поліцію написана, відео передано. Як думаєте, покарають?" - йдеться під відео.

У ролику показано, як дівчата сидять у сквері, а потім до них підходить охоронець з пляшкою вина у руках і б'є дівчину в обличчя. Інша дівчина за фільмувала цей інцидент.

Час назад охранник в сквере на Гейдара Алиева ударил девушку. Сама девушка утверждает, что к этому никаких предпосылок не было. Заявление в полицию написано, видео передано. Как думаете, накажут? Опубліковано Оперативний Неділя, 3 жовтня 2021 р.

У коментарях користувачі обурюються діями охоронця, однак зазначають, що передумови для конфлікту все ж були: пляшка вина в руках чоловіка, найпевніше, належить дівчатам. Але в будь-якому разі охоронець мав би знайти інші важелі впливу, а не бити дівчину. Тож він має нести відповідальність за такі дії.

Нагадаємо, у Рівному незнайомець раптово напав на 20-річну дівчину посеред вулиці і вдарив ножем у живіт.

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