У Києві оголосили повітряну тривогу: працюють сили ППО

Ворог атакує столицю з півдня.
В ніч проти 27 листопада у Києві спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні КМВА.
Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що експерт оцінив, чи може РФ атакувати Україну одночасно 300-500 "Шахедами".
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