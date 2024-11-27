У Києві оголосили повітряну тривогу: працюють сили ППО

В ніч проти 27 листопада у Києві спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт оцінив, чи може РФ атакувати Україну одночасно 300-500 "Шахедами".

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