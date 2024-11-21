У Києві оголосили перший рівень небезпеки: що сталося

У КМВА попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці.

У Києві оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.

У КМВА попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці.

"Вночі 22 листопада в Києві очікується ожеледиця на дорогах та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

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Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

Під час травмування людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, у Києві на Лук'янівці внаслідок сильного вітру дерево впало на пішохода, він загинув.

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