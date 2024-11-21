У Києві оголосили перший рівень небезпеки: що сталося

У КМВА попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці.
У Києві оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.
У КМВА попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці.
"Вночі 22 листопада в Києві очікується ожеледиця на дорогах та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – повідомляє Український гідрометцентр.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
- у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.
Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
Під час травмування людей негайно телефонуйте 103.
У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
Нагадаємо, у Києві на Лук'янівці внаслідок сильного вітру дерево впало на пішохода, він загинув.
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