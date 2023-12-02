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У Києві оголосили небезпечні метеорологічні явища – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві оголосили небезпечні метеорологічні явища – подробиці

Туман на дорозі / Фото: pixabay.com

Мешканців столиці попередили про погіршення погодних умов.

Синоптики оголосили у Києві, протягом суботи, 2 грудня, І рівень небезпечності.  

Про це пише "Укргідрометцентр".

Так, у найближчу годину з утриманням протягом дня 2 грудня у столиці буде туман, видимість – 200-500 м.

"Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях. І рівень небезпечності", - йдеться у повідомленні синоптиків.

Нагадаємо, 2 грудня в Україні буде слабкий мороз. У більшості областей очікуються снігопади або дощ, на дорогах – ожеледиця.

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Дата публікації
Перегляди
1304
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