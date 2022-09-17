У Києві оголошується перший рівень небезпеки: що сталося

У столиці вдень очікується значний дощ, гроза, пориви вітру до 20 м/с

У Києві оголошується перший рівень небезпеки, жовтий.

У неділю, 18 вересня, у столиці вдень очікується значний дощ, гроза, пориви вітру 15-20 м/с.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері, а в разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

Також напередодні зливи в усіх районах столиці гідрослужби посилюють роботу з очищення колекторів дощової каналізації, дощоприймальних колодязів і решіток зливостоків. Загалом підприємство має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів.

У разі виявлення підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до диспетчерської підприємства за телефоном: 044-284-74-19.

У випадку падіння дерев чи гілок, травмування людей тощо варто негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Фото: pixabay.com

Нагадаємо, метеорологічна осінь у Києві розпочалася на два тижні раніше за кліматичну норму.

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