У Києві оголошується перший рівень небезпечності: що сталося

У столиці 21 листопада очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві оголошується перший рівень небезпечності, жовтий.
21 листопада у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити;
- якщо ви опинилися на вулиці, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті;
- варто уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автівки.
Нагадаємо, кияни у соцмережах повідомляють про справжній деревопад, який почався у столиці надвечір.
Читайте також:
- Як оформити "Картку киянина": економія на проїзді після різкого здорожчання та інші її привілеї
- У Києві школярі повертаються за парти: Кличко назвав дату
- Приходить повідомлення про виплати за вакцинацію: "ПриватБанк" попередив про нову схему шахрайства
- У Києві конфіскують авто злісних порушників ПДД: хто потрапляє до списку та як потім забрати автівку
- У Мережі показали закинутий парк "Нивки" в Києві: "Шаурма" і руїни