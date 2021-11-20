У Києві оголошується перший рівень небезпечності: що сталося

У Києві оголошується перший рівень небезпечності: що сталося

У столиці 21 листопада очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві оголошується перший рівень небезпечності, жовтий.

21 листопада у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити;

якщо ви опинилися на вулиці, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті;

варто уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Нагадаємо, кияни у соцмережах повідомляють про справжній деревопад, який почався у столиці надвечір.

Читайте також: