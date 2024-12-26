У Києві оголошено перший рівень небезпеки: яка причина

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Киян попереджають про негоду. У столиці на 27 грудня оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомили у КМВА.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, 27 грудня, вранці та в першій половині дня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

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"Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь; вдень без істотних опадів", – йдеться в повідомленні.

У КМВА також закликали громадян бути обережними та уважними.

Нагадаємо, у Києві озброєний чоловік у масці пограбував магазин на 11 тисяч гривень. Поліція за годину затримала 30-річного іноземця, який проживав у столичному готелі.

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