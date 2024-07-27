У Києві оголошено перший рівень небезпеки: яка причина

Оголошено І рівень небезпеки.
Мешканців Києва попереджають про небезпечні метеорологічні явища до кінця доби суботи, 27 липня.
Про це повідомили у пресслужбі попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 27 липня, в столиці очікується гроза", - йдеться у повідомленні.
Синоптики наголошують, що йдеться про І рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, синоптики повідомили, якою буде погода в Україні в серпні. Останній місяць літа буде помірно спекотним, переважно посушливим, з доволі високими нічними температурами. Опади передбачаються короткочасні, без затяжних періодів проливних дощів.
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