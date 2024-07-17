Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві оголошено перший рівень небезпеки: яка причина

У Києві оголошено перший рівень небезпеки: яка причина

Фото: Associated Press

Оголошено І рівень небезпеки.

Мешканців Києва та Київської області попереджають про небезпечні метеорологічні явищадо кінця доби середи, 17 липня.

Про це повідомили у пресслужбі попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

"У другій половині дня 17 липня грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Синоптики наголошують, що йдеться про І рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, також синоптикиня Наталка Діденко попередила про рекордні позначки на термометрах. Зокрема, у Києві та Київській області від 15 до 17 липня буде рекордна спека. 

Читайте також: 

Йде найспекотніший день літа! Коли чекати і коли погода змилується?

Йде найспекотніший день літа! Коли чекати і коли погода змилується?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація