У Києві оголошено перший рівень небезпеки: яка причина

Оголошено І рівень небезпеки.
Мешканців Києва та Київської області попереджають про небезпечні метеорологічні явищадо кінця доби середи, 17 липня.
Про це повідомили у пресслужбі попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
"У другій половині дня 17 липня грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Синоптики наголошують, що йдеться про І рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, також синоптикиня Наталка Діденко попередила про рекордні позначки на термометрах. Зокрема, у Києві та Київській області від 15 до 17 липня буде рекордна спека.
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