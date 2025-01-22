У Києві оголошено перший рівень небезпеки: в чому причина

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорозі.

Киян попереджають про негоду. У столиці на 22 січня оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомили на офіційному каналі Українського гідрометеорологічного центру.

За інформацією центру, до кінця доби 22 січня у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

Громадянам варто бути обережними та уважними.

Погіршення погодних умов станом на 22 січня / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Києві 32-річну жінку підозрюють у вбивстві своєї 69-річної матері. Відомо, що під час спільного вживання спиртних напоїв між ними виник конфлікт.

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