У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

Синоптики повідомляють про небезпечні метеорологічні явища у столиці.

У Києві сьогодні, 7 травня, сильно погіршиться погода. Синоптики попереджають мешканців столиці про опади та шквали.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"У найближчі дві-три години, з утриманням до кінця доби - 7 травня в столиці очікується гроза та шквальні пориви вітру 15-20 метрів на секунду. І рівень небезпечності. Не лякайтеся звуків грому.", - йдеться у повідомленні.

Тим часом температура повітря в Києві, за прогнозом синоптиків, вдень становитиме 18-20 градусів тепла.

Зважаючи на сильний вітер, киян просять дотримуватися безпекових правил:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. Середньомісячна температура повітря квітня у столиці становила 12,8°С, що на 2,8°С вище кліматичної норми. Цей місяць став третім найтеплішим за 144 роки спостережень.

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