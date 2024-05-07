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У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

Київ. / Фото: Associated Press

Синоптики повідомляють про небезпечні метеорологічні явища у столиці.

У Києві сьогодні, 7 травня, сильно погіршиться погода. Синоптики попереджають мешканців столиці про опади та шквали. 

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

"У найближчі дві-три години, з утриманням до кінця доби - 7 травня в столиці  очікується гроза та шквальні пориви вітру 15-20 метрів на секунду. І рівень небезпечності. Не лякайтеся звуків грому.", - йдеться у повідомленні.

Тим часом температура повітря в Києві, за прогнозом синоптиків, вдень становитиме 18-20 градусів тепла. 

Зважаючи на сильний вітер, киян просять дотримуватися безпекових правил:

  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  •  щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. Середньомісячна температура повітря квітня у столиці становила 12,8°С, що на 2,8°С вище кліматичної норми. Цей місяць став третім найтеплішим за 144 роки спостережень.

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