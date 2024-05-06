У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

У Києві та Київській області оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. У столиці та області очікується гроза з утриманням до кінця доби 6 травня.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Також синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, температуру повітря – 22-24° тепла.

Також читайте На Київщині в зоні відчуження заборонили проводити поминальні дні

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Нагадуємо, що у разі підтоплення проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Також, коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, необхідно викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). Під час травмування людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.

Нагадаємо, що українців попередили про небезпечні гідрологічні явища.

Читайте також провідні новини дня: