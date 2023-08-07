У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

У Києві в понеділок, 7 серпня, очікуються грози. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Також синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощі з грозою, вітер південно-східний, із переходом на західний 7-12 м/с, температура 21-26° тепла.

Через можливі зливи комунальні служби працюють у посиленому режимі. Дорожники обстежують зливостоки в місцях можливих підтоплень і, за необхідності, очищають їх.

Безпосередньо перед початком опадів працівники гідрослужб "Київавтодору" розпочнуть чергувати на місцях можливих підтоплень.

Загалом комунальна корпорація має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очищення зливостоків. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодору": 044-284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044-272-40-18.

В разі падіннія дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). У разі травмування людей негайно телефонуйте 103.

Нагадаємо, ніч проти 6 серпня в Києві виявилася найтеплішою та побила температурний рекорд 2010 року.

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