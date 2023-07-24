У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

У столиці очікується гроза з утриманням до кінця ночі 25 липня.
У Києві у найближчу годину очікується гроза з утриманням до кінця ночі 25 липня. Рівень небезпеки – перший, жовтий.
Про це повідомляє КМДА із посиланням на Укргідрометцентр.
Фахівці нагадують, що під час грози треба зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів треба звертатися до диспетчерської "Київавтодору": 044 284 7419.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044 272 4018.
У випадку падіння дерев чи гілок або травмування людей, негайно інформуйте екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044 430 3713.
Нагадаємо, Київ побив рекорд добової кількості опадів. За даними спостережень метеостанції, протягом доби 22 липня у столиці зафіксували рекордну кількість опадів – 29,9 мм.
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