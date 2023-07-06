У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

У столиці почалася гроза, на 7 липня також прогнозують дощі та грози

Ввечері 6 липня у Києві почалася гроза, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

7 липня у столиці також очікуються грози. У п’ятницю синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, вітер північний, 5-10 м/с, температура у столиці вночі 18-20°, вдень – 24-26°.

Гідрослужби "Київавтодору" від ранку четверга чергують у посиленому режимі. Перед кожним прогнозованим дощем фахівці перевіряють місця можливих підтоплень. Дорожники мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби Управління міської станції захисту зелених насаджень КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Також у випадку падіння дерев чи гілок, травмування людей негайно інформуйте екстрені служби: 101 або 103. Телефон комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку": 044-430-37-13.

У Департаменті муніципальної безпеки рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів і дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, у Карпатах на горі Говерла у четвер, 6 липня, через удар блискавки загинуло двоє людей. Ще одну потерпілу вдалось врятувати.

Раніше блискавка вбила мешканця Криму у Краснодарі, коли той біг вулицею. Шансів вижити у чоловіка не було. Фахівці наголошують, що під час грози не можна бігати. Крім того, вкрай небезпечно під час грози перебувати поблизу ліній електропередач. Електрика у будь-якому вигляді притягує блискавку.

Чи може людина вижити після ураження блискавкою

Зазначимо, що температура під час розряду достатньо висока, однак, проходить вона крізь тіло за лічені секунди і не завжди призводить до фатальних опіків. Основний струм блискавки часто проходить по поверхні тіла. За різними оцінками, помирає від 5% до 30% уражених. Шанси на виживання значно підвищуються, якщо поряд знаходиться людина, яка вміє робити штучне дихання і непрямий масаж серця. Часто жертви удару блискавки виглядають мертвими, але насправді у них сталася зупинка серця. Негайне застосування штучного дихання і непрямого масажу серця може повернути їх до життя.

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