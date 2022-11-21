У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

22 листопада у столиці очікується ожеледиця, вночі мокрий сніг та дощ.

У Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

За даними Укргідрометцентру, 22 листопада на дорогах столиці очікується ожеледиця.

Також вночі синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ, слабкі налипання мокрого снігу та ожеледь, вдень без опадів, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, температура протягом доби 0-2° морозу.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Поради водіям:

Фото: КМДА

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

в разі наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

у випадку порушення рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Також читайте Чи вистачить сил у ЗСУ захистити Київ від повторного наступу Росії з боку Білорусі – відповідь експерта

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора, а також у темний час доби носити на одязі світловідбивні елементи – флікери.

Про необроблені протиожеледними засобами ділянки й території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва 15-51.

Нагадаємо, що в Києві постійно триває протиожеледне оброблення доріг. Протягом ночі і вранці вулиці чистять та обробляють протиожеледними засобами 195 одиниць техніки "Київавтодору". До очищення територій також залучають техніку і працівників КО "Київзеленбуд" і керівних компаній районів.

Фото: КМДА

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде зима та які зимові місяці принесуть найбільше холоду та морозів.

Інший народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

Де знайти та відновити внутрішній ресурс на 9-й місяць війни – психотерапевт Олег Чабан

Читайте також: