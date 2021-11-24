У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

24 листопада на дорогах столиці очікується ожеледиця.

У Києві вранці 24 листопада на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Нагадаємо, що дорожники КК "Київавтодор" ще до початку першого снігу почали обробляти мости, підйоми і спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами. На дорогах працюють 173 одиниці техніки.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

КМДА

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть привести до створення аварійних ситуацій;

у вмпадку наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

УНІАН

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

у вмпадку порушення рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Також нагадуємо водіям, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють.

Нагадаємо, за прибиранням снігу в Києві можна стежити онлайн.

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