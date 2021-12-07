У Києві оголошено перший рівень небезпечності: що сталося

У Києві оголошено перший рівень небезпечності: що сталося

7-8 грудня у столиці очікується ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

У Києві оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

У другій половині дня 7 грудня, вночі та вдень 8 грудня у столиці очікується ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Також за прогнозом синоптиків у столиці завтра буде мокрий сніг і дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура протягом доби 0-2° морозу.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Міністерство охорони здоров’я України

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

у випадку порушення рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

У КМДА наголошують, що підприємства КК "Київавтодор" повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки.

"Також нагадуємо водіям, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, стала відома дата початку зимових канікул у Києві.

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