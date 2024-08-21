У Києві оголошено четверту за ніч повітряну тривогу: що відомо

Повітряні сили інформують про БпЛА у кількох областях.
Зранку 21 серпня у Києві та багатьох областях України оголошено четверту за ніч повітряну тривогу.
Про це стало відомо з мати тривог.
У Києві тривога оголошена через загрозу "Шахедів", - розповіли в КМВА.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Також Повітряні сили інформують про БпЛА у кількох областях. Зокрема, у Черкаській, Полтавській області на межі Миколаївщини та Кіровоградщини.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Як повідомлялося, вночі ворог масовано атакував Україну БпЛА. Вибухи пролунали у Хмельницькій та Київській областях.
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