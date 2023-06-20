У Києві оголошена повітряна тривога: є загроза застосування ворогом ударних БпЛА

Триває дуже неспокійна ніч для українців.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту - наголошує КМВА.

"Увага! Київ - ракетна небезпека! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Shahed"! Залишайтесь в укритті!" - підкреслюють Повітряні Сили ЗСУ.

"Тривогу не ігноруйте та не знімайте роботу ППО", - нагадав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА.

Також майже всю Україну охопила повітряна тривога.

До того ж у Запоріжжі лунали вибухи.