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У Києві оголошена повітряна тривога: є загроза застосування ворогом ударних БпЛА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
1 хв
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У Києві оголошена повітряна тривога: є загроза застосування ворогом ударних БпЛА

Повітряна тривога дісталася Києва

Триває дуже неспокійна ніч для українців.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту - наголошує КМВА.

"Увага! Київ - ракетна небезпека! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Shahed"! Залишайтесь в укритті!" - підкреслюють Повітряні Сили ЗСУ. 

"Тривогу не ігноруйте та не знімайте роботу ППО", - нагадав очільник Офісу президента Андрій Єрмак. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА

Також майже всю Україну охопила повітряна тривога

До того ж у Запоріжжі лунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
18к
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