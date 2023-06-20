У Києві оголошена повітряна тривога: є загроза застосування ворогом ударних БпЛА

Триває дуже неспокійна ніч для українців.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту - наголошує КМВА.
"Увага! Київ - ракетна небезпека! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Shahed"! Залишайтесь в укритті!" - підкреслюють Повітряні Сили ЗСУ.
"Тривогу не ігноруйте та не знімайте роботу ППО", - нагадав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА.
Також майже всю Україну охопила повітряна тривога.
До того ж у Запоріжжі лунали вибухи.
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