У Києві оголошена повітряна тривога: у місті літають російські БПЛА

Cтаном на 08:20 тривога лугає у більшості областей України.

Близько 8 ранку 29 серпня у Києві оголосили повітряну тривогу через російські безпілотники.

Про це стало відомо із інтерактивної мапи тривог.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - закликали у КМДА.

Після оголошена тривоги Повітряні сили попередили про російські безпілотники у місті.

"Увага! Київ - в районі міста ворожий БпЛА.Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 08:00 годині.

Мапу укриттів дивіться за цим ПОСИЛАННЯМ.

Додамо, що станом на 08:20 тривога лугає у більшості областей України. "Почервоніли" центральні, східні, південі та частково північні регіони.

Нагадаємо, вночі Україну атакували російські безпілотники та ракети. Де пролунали вибухи - читайте ТУТ.

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