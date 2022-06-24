У Києві однокімнатну квартиру здають за 118 тисяч гривень: чим вона особлива (фото)

У Києві однокімнатну квартиру здають за 118 тисяч гривень: чим вона особлива (фото)

У Києві в ЖК Новопечерські Липки здають однокімнатну квартиру на 28-му поверсі за чотири тисячі доларів (близько 118 тис. гривень).

Окрім того, що її площа 160 м², в туалеті викладена плитка з вулканічної лави ручної роботи, а стіни обшиті панелями з натурального дерева. Тільки плитка власнику обійшлася в 16 тис. євро, дерево - понад 90 тис. євро.

Оголошення про оренду розміщено від ріелтора. До повномасштабної війни в Україні це помешкання здавали у два рази дорожче.

Фото: rielt.kiev/Instagram

У квартирі стоїть дорога техніка та меблі: стільці - понад 4 тис. євро, диван - 9,5 тис. євро, журнальний столик - 2,3 тис. євро, килим - 4,6 тис. євро, підставка для телевізора - 1,3 тис. євро, кровать та матрац - 6,8 тис. євро, гардеробна - 12,2 тис. євро, крісла - 5 тис. євро.

Фото: rielt.kiev/Instagram

Посеред кухні стоїть цілісний триметровий кухонний острів за майже 23 тис. євро. Його доставили в квартиру через вікно.

Замість балкону - внутрішній сад, який оснащений систему автоматичного поливу. Із вікон, які коштують 22 тис. євро, відкривається вид на Дніпро, Києво-Печерську Лавру, ботанічний сад та монумент Батьківщина-Мати.

Фото: rielt.kiev/Instagram

Квартира оснащена системою вентиляції з фільтрацією повітря та канальним кондиціюванням, систему "антипотоп", "розумний будинок". За допомогою останньої можна керувати телевізорами, світлом, кліматом, зовнішніми ролетами і шторами.

Фото: rielt.kiev/Instagram

Фото: rielt.kiev/Instagram

У вартість входить два паркувальних місця. Житловий комплекс, де розташована квартира, має власний сквер, спортивний зал, дитячий майданчик та супермаркет. Поруч також салон краси, кафе, ресторани, магазини, школа та дитячий садочок.

Нагадаємо, у столиці за тиждень стало відомо про два випадки шахрайства у сфері нерухомості. Обидва зловмисники використали фальшиві документи, щоб зареєструвати ділянку та квартиру на себе, а потім продати.

Фото: rielt.kiev/Instagram

Фото: rielt.kiev/Instagram

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