У Києві один з пасажирів маршрутки під час сварки штрикнув іншого ножем у живіт

У Києві один з пасажирів маршрутки під час сварки штрикнув іншого ножем у живіт

Інцидент стався біля станції метро "Лівобережна".

У Києві один з пасажирів маршрутки під час сварки штрикнув іншого ножем у живіт.

Інцидент стався біля станції метро "Лівобережна".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Попередньо встановлено, що під час посадки у маршрутку між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт.

Потерпілого для надання медичної допомоги госпіталізовано у лікарню.

Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям.

Нападником виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини.

Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Після перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у Києві чоловік зламав ніс підлітку на вулиці.

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