Інцидент стався біля станції метро "Лівобережна".
У Києві один з пасажирів маршрутки під час сварки штрикнув іншого ножем у живіт.
Інцидент стався біля станції метро "Лівобережна".
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Попередньо встановлено, що під час посадки у маршрутку між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт.
Потерпілого для надання медичної допомоги госпіталізовано у лікарню.
Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям.
Нападником виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини.
Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Після перевірки події буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо, у Києві чоловік зламав ніс підлітку на вулиці.