У Києві один із найстаріших будинків Подолу оточили парканом: що відомо

Роботи зі спорудження риштування почались ще на початку тижня.

У Києві історичний будинок на вулиці Ярославській 13,Б оточили будівельним парканом. Цей будинок – один із найстаріших вцілілих деревʼяних житлових будинків столиці.

Про це повідомляє LIGA.Life.

Роботи зі спорудження риштування почались ще на початку тижня.

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Один із робітників каже, що будинок будуть демонтувати, інший — що тут плануються реставраційні роботи. Представниками якої компанії вониє, і хто здійснюватиме роботи, робітники не відповіли.

Варто зазначити, що 1 серпня у звʼязку з розголосом інспектори "Київблагоустрою" внесли припис забудовнику, вимагаючи демонтувати будівельний паркан упродовж 3-х днів. Водночас у приписі вказано, що власник паркану, тобто відповідальний за роботи, невідомий. Наразі будівельні роботи не відбуваються.

Довідка: будинок на Ярославській 13,Б — це садиба, яка є зразком першої забудови Подолу після великої пожежі 1811 року. Садиба датується орієнтовно першою половиною ХІХ ст. Будівлю побудували на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови. З 1882 року садиба належала міщанину Харичкову, з 1898 року — сімʼї Єфросинії Кравченко.

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Івана Франка, 26, зупинили будівельні роботи у двоповерховому будинку видатного українського музиканта XIX століття Івана Михайловського.