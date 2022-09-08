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У Києві очільниця благодійної організації продавала бронежилети з гуманітарної допомоги: фото

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© Київська міська прокуратура
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У межах слідства задокументовано продаж 30 бронежилетів на загальну суму понад пів мільйона гривень.

У Києві викрито та повідомлено про підозру громадянці за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Згідно з даними досудового розслідування, тимчасова виконувачка обов’язків голови однієї з благодійних організацій організувала схему незаконної реалізації військової амуніції, а саме бронежилетів, ввезених на територію України у якості благодійної допомоги Збройним силам України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У межах слідства задокументовано продаж 30 бронежилетів на загальну суму понад пів мільйона гривень.

На цей час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Встановлюється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Нагадаємо, правоохоронці виявили зловмисників, які під виглядом волонтерів брали зі складів на Київщині гуманітарну допомогу і продавали її у Рівному.

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