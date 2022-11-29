У Києві очікують сильний снігопад: водіїв просять бути обережними

У Києві буде сильний снігопад уночі проти вівторка та протягом дня 29 листопада. Саме тому водіїв просять бути обережними.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

У мерії водіїв закликають не виїжджати під час снігопадів на авто, аби не створювати заторів. Також не варто паркувати автівки обабіч вулиць та доріг, аби не заважати проїзду спецтехніки та автівок екстренних служб.

"Опади триватимуть уночі та протягом вівторка: спецтехніка "Київавтодору" готова до нового снігопаду. Кількість залученого транспорту залежатиме від інтенсивності опадів. Усі 525 одиниць техніки перебувають на постійному чергуванні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що вівторок, 29 листопада, в Україні буде переважно з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. У Києві вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

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