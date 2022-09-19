У Києві очікується сильний вітер: містян закликають триматися подалі від дерев

У Києві в понеділок, 19 вересня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с - І рівень небезпечності.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Киян закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити , прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев ;

; у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті ;

; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

Нагадаємо, завтра, 20 вересня, у Києві відновлять роботу перші три ресторани McDonald’s. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Погодинні квитки у громадському транспорті Києва – "Сніданок" поспілкувався з автором ініціативи

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