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У Києві очікується сильний вітер: містян закликають триматися подалі від дерев

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У Києві очікується сильний вітер: містян закликають триматися подалі від дерев

Фото: pixabay.com

У столиці погіршиться погода.

У Києві в понеділок, 19 вересня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с - І рівень небезпечності.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Киян закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

Нагадаємо, завтра, 20 вересня, у Києві відновлять роботу перші три ресторани McDonald’s. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

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