У Києві очікується сильний снігопад: прогноз погоди на середу, 8 грудня

Температура повітря опуститься до -3 градусів.

У середу, 8 грудня, вдень у Києві очікується сильний снігопад. Зранку синоптики прогнозували дощ зі снігом, ожеледь.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Снігопад продовжиться і ввечері, але поступово слабшатиме. Температура повітря вдень 0 -2 градуси, вночі -1 -3 градуси. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Крім того, у більшості регонів України ітимуть дощі, на півночі та заході очікується сніг. У країні, крім південного сходу, дощ, у північних та Вінницькій областях з мокрим снігом, на заході країни переважно сніг. У північних, Вінницькій, Черкаській областях ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

Укргідрометцентр

Погода в Україні: у західних та північних областях випав сніг

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