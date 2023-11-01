У Києві обмежили швидкість руху автотранспорту: де більше не можна розганятися

На окремих ділянках дороги в українській столиці скасовано дозволену раніше швидкість руху 80 км/год.

Упродовж наступних п’яти місяців, від 1 листопада до 1 квітня, максимальна швидкість руху автотранспорту в Києві обмежується до 50 км/год, окрім тих ділянок, де дозволена швидкість є ще нижчою.

Про це в середу, 1 листопада, повідомили у КМДА.

“На ділянках, де в попередній період була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтували знаки обмеження швидкості "80", - йдеться у повідомленні.

Столична влада нагадала, що до 31 жовтня була дозволена швидкість руху автотранспорту 80 км/год на 10 ділянках:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

автодорога Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Нагадаємо, вранці 31 жовтня у Києві відкрили рух під Дегтярівським шляхопроводом, балки якого обвалилися у вересні.

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