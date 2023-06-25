У Києві облаштовують укриття з автоматизованою системою доступу: подробиці, фото

В одному зі столичних районів удосконалять доступ до укриттів.
У Дарницькому районі Києва облаштовують укриття з автоматизованою системою доступу. За відсутності електроенергії двері до приміщення будуть відчинені. Наразі на об’єкті тривають роботи з його облаштування.
Про це повідомили у Дарницькій райдержадміністрації.
"Гарантований доступ передбачає автоматичне дистанційне відкриття електромагнітного замка дверей до укриття під час загальноміського сигналу повітряної тривоги через два інтернет-канали (основний та резервний)", – йдеться у повідомленні.
Крім того, люди отримуватимуть тимчасові пін-коди за допомогою боту у Telegram-каналі у разі неспрацювання системи. Або у разі відсутності сигналу повітряної тривоги, наприклад для залишення особистих речей.
Також передбачено можливість потрапити до об’єкту цивільного захисту через районну диспетчерську службу, яка матиме дистанційний доступ. Відповідальні особи по будинку чи балансоутримувач матимуть у своєму розпорядженні фізичний ключ від дверей.
"Цифрова панель облаштована камерою відео-аудіо-звʼязку, записи яких у хмарному сховищі зберігатимуться щонайменше протягом місяця. У разі відсутності електроживлення магнітний замок не працюватиме – двері будуть відкриті до появи живлення", - уточнили деталі у райадміністрації.
Нагадаємо, після трагедії з бомбосховищем у Києві, біля якого загинули люди, зокрема, дитина, влада Києва планує оснастити більшість укриттів міста системою автоматичного відчинення дверей. А крім того, розташувати в різних районах столиці додаткові модульні залізобетонні укриття швидкого розгортання.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов не виключає кадрових рішень після скандалу зі станом бомбосховищ в Україні.
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