У Києві облаштовують укриття з автоматизованою системою доступу: подробиці, фото

В одному зі столичних районів удосконалять доступ до укриттів.

У Дарницькому районі Києва облаштовують укриття з автоматизованою системою доступу. За відсутності електроенергії двері до приміщення будуть відчинені. Наразі на об’єкті тривають роботи з його облаштування.

Про це повідомили у Дарницькій райдержадміністрації.

"Гарантований доступ передбачає автоматичне дистанційне відкриття електромагнітного замка дверей до укриття під час загальноміського сигналу повітряної тривоги через два інтернет-канали (основний та резервний)", – йдеться у повідомленні.

Крім того, люди отримуватимуть тимчасові пін-коди за допомогою боту у Telegram-каналі у разі неспрацювання системи. Або у разі відсутності сигналу повітряної тривоги, наприклад для залишення особистих речей.

У Києві облаштовують укриття з автоматизованою системою доступу. Фото: Дарницька райдержадміністрація.

У Києві облаштовують укриття з автоматизованою системою доступу. Фото: Дарницька райдержадміністрація.

У Києві облаштовують укриття з автоматизованою системою доступу. Фото: Дарницька райдержадміністрація.

Також передбачено можливість потрапити до об’єкту цивільного захисту через районну диспетчерську службу, яка матиме дистанційний доступ. Відповідальні особи по будинку чи балансоутримувач матимуть у своєму розпорядженні фізичний ключ від дверей.

"Цифрова панель облаштована камерою відео-аудіо-звʼязку, записи яких у хмарному сховищі зберігатимуться щонайменше протягом місяця. У разі відсутності електроживлення магнітний замок не працюватиме – двері будуть відкриті до появи живлення", - уточнили деталі у райадміністрації.

Нагадаємо, після трагедії з бомбосховищем у Києві, біля якого загинули люди, зокрема, дитина, влада Києва планує оснастити більшість укриттів міста системою автоматичного відчинення дверей. А крім того, розташувати в різних районах столиці додаткові модульні залізобетонні укриття швидкого розгортання.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов не виключає кадрових рішень після скандалу зі станом бомбосховищ в Україні.

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