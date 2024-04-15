У Києві няня била та штовхала маленьку дівчинку на очах у пасажирів: з'явилося відео

Користувачі Мережі встановили особу няні, їй, судячи з інформації у соцмережі, 76 років.
Днями у Мережу потрапило відео, як жінка у віці б’є по обличчю маленьку дівчинку. Подія сталася в Києві у громадському транспорті на очах у пасажирів.
Відео з'явилося в одному з місцевих Telegram-пабліків.
На відео видно, як дівчинка засинала у громадському транспорті, а няня її штовхала та намагалася розбудити. Відео потрапило до Мережі та викликало хвилю обурення. Користувачам вдалося встановити особу жінки. У Мережі пишуть, що це няня зі своєю вихованкою. Судячи з інформації у Facebook, жінці 76 років.
Варто зазначити, що офіційно не доведено, що на відео – саме ця жінка.
Люди вимагають притягнути няню-пенсіонерку до кримінальної відповідальності.
Чи понесе няня покарання за жорстоке поводження з дитиною, наразі невідомо.
Нагадаємо, у Києві няня з однорічним малюком загубилася у лісі.
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