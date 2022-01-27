У Києві новий спалах коронавірусу: хворіють навіть новонароджені, наймолодшому - 18 днів

У Києві новий спалах коронавірусу: хворіють навіть новонароджені, наймолодшому - 18 днів

Найстаршій жінці, яка захворіла на коронавірус, — 97 років.

За минулу добу, 26 січня, у столиці зафіксували 2012 нових випадків COVID-19. Попередня найбільша кількість хворих була зафіксована 2 листопада 2021 року, тоді підтвердили 2024 випадки зараження за добу.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

Так, за минулу добу коронавірусом заразилися:

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1018 жінок віком від 18 до 97 років;

638 чоловіків віком від 18 до 88 років;

356 дітей, з яких 195 дівчаток від 18 днів до 17 років та 161 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

Ще 4 людини померли. 77 осіб госпіталізували. Вилікувалися від коронавірусу 652 людини.

Як повідомляється, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (364), Деснянському (303) та Оболонському (212) районах.

Нагадаємо, серед нардепів від фракції "Слуга народу" коронавірус наразі виявлено у 23 осіб. Це найвищий показник у фракції за увесь період пандемії.

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