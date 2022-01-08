У Києві нібито заміновано всі торгові центри: поліція та вибухотехніки перевіряють інформацію

Відвідувачів і персонал з торгових центрів евакуйовують.

До поліції столиці ввечері 8 січня надійшло повідомлення про замінування всіх торгових центрів (ТЦ) Києва. Наразі інформацію перевіряє поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

У соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів і персоналу з ТЦ "Retroville" на проспекті Правди. Там на виїзді з паркінгу утворився затор. Людей з торгового центру вивели.

Поліція це підтвердила. Як повідомляється, інформація про мінування ТЦ надійшла ввечері 8 січня.

"Замінували всі торгові центри в Києві", — повідомили правоохоронці.

У поліції зазначили, що вибухотехніки, кінологи і поліція перевіряють усі будівлі.

Нагадаємо, кілька днів тому в Києві вже було повідомлено про замінування двох великих ТРЦ: "Район" та "Retroville".

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