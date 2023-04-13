У Києві незаконно зносять пам'ятку архітектури "Будинок з комахами": фото

В історичному центрі Києва зносять будинок Марії Станіславської, більш відомий як "Будинок з комахами".

Як повідомляє активіст Дмитров Перов, будинок під номером 93 на вулиці Володимирській був збудований ще 1893 року.

У 2021 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс цю будівлю до переліку пам'яток міста Києва за Голосіївським районом. Однак у 2022 році Окружний адміністративний суд столиці позбавив будинок цього статусу, і рішення у справі 640/22099/21 так і не набуло чинності.

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Вже на початку 2023 року Офіс генерального прокурора подав апеляційну скаргу, і Шостий апеляційний адміністративний суд продовжив розгляд справи.

Не дочекавшись фінального рішення, забудовник розпочав будівництво нової багатоповерхівки та вирішив знести пам'ятку архітектури.

На паспорті об'єкта вказано, що забудовник планує провести капітальний ремонт будівлі. На майданчик приїхали представники Національної поліції.

Ще у 2021-му робітники забудовника зруйнували інтер’єр пам’ятки – модерновий декор з рослинами та комахами над парадними сходами, через який будівля й отримала свою назву – "Будинок з комахами".

"Будинок із комахами" – триповерховий прибутковий будинок останньої третини XIX століття, що належав Марії Станіславській. Будинок відомий модерним ліпним декором, що зображує рослини та комах (жуків і мух).

Нагадаємо, вночі у Києві знесли садибу Барбана XIX століття.

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