У Києві незаконно видають перепустки для пересування під час комендантської години: подробиці від КМВА

Особливо небезпечним є той факт, що перепустки можуть потрапити до рук диверсантів.

В Києві зафіксовані нові випадки видавання перепусток для пересування під час комендантської години без обґрунтованої потреби.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, цього тижня кияни помітили автівки з перепустками, але без ознак спецтранспорту, а їхні власники не мали жодного зв'язку з підприємствами чи службами, які мають право пересуватися вночі.

Перевірка перепусток показала, що вони були видані за квотою КМДА, а повноваження на їх видавання мають заступники голови міської адміністрації. Проте, як зазначив Ткаченко, на запит щодо підстав видавання цих перепусток чіткої відповіді не було отримано.

"Враження, наче вони видаються за звичайним запитом і за потребою – бо так хочеться. Питання не лише в тому, що хтось міг без потреби отримати право нехтувати режимом комендантської години. На цьому можуть бути зав'язані корупційні схеми", – заявив Ткаченко.

Він додав, що особливо небезпечним є той факт, що перепустки можуть потрапити до рук диверсантів чи ворогів, що створює додаткові ризики для безпеки України.

"Скоїти злочин проти нашої безпеки вночі, коли ніхто не бачить, набагато легше. Цими ризиками займатиметься Служба безпеки України", – додав голова КМВА.

Ткаченко зазначив, що питання щодо можливого корупційного елементу в процедурах видавання перепусток буде розглянуто в рамках діяльності групи "Прозорість і підзвітність".

Нагадаємо, російський дрон пробив укриття на Чорнобильській АЕС.

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