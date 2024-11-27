У Києві незабаром відкриють рух транспорту через Подільський міст: названа дата

Раніше мостом могли користуватися лише транспортні засоби спеціального призначення та міський пасажирський транспорт.

У Києві з 1 грудня дозволять рух легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостом через річку Дніпро. Рішення підтримала Рада оборони Києва.

Про це повідомив мер столиці Володимир Кличко

Зокрема, відкриється рух новим тунелем, який з’єднує мостовий перехід із з’їздом на вулицю Петра Вершигори, що веде до проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Для великогабаритного транспорту Подільський мостовий перехід залишатиметься закритим.

Нагадаємо, Подільський мостовий перехід — це двоярусна споруда, що складається з трьох мостів та естакад. Верхній ярус призначений для автомобільного руху з шістьма смугами, а нижній — для естакади метро на Троєщину.

Будівництво мосту розпочалося 30 років тому. У 1993 році Кабмін затвердив проєкт, передбачивши довжину переходу 7,04 км, а завершення будівництва планувалося до 2002 року.

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