У Києві незабаром демонтують ялинку на Софійській площі: коли можна відвідати локацію

Кияни та гості столиці цими вихідними можуть встигнути помилуватися ялинкою.
У Києві наступного тижня, 17 січня, почнуть демонтувати святкову локацію на Софійській площі, де розташована головна ялинка країни.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Кияни та гості столиці цими вихідними можуть встигнути помилуватися ялинкою, відвідати святковий ярмарок, ковзанку, карусель та фудкорти.
Зазначимо, що новорічні локації на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів працюватимуть до 23 січня.
Нагадаємо, що за традицією на Водохреще, 19 січня, кияни занурюються в ополонки. У столиці цього року підготують 15 локацій, де можна купатися безпечно. Там встановлять біотуалети, кабінки для перевдягання, а також чергуватимуть медики і рятувальники.
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