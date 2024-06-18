Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві невідомий вистрілив у чоловіка, який сидів у своїй машині з дружиною

Дата публікації
Перегляди
667
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Києві невідомий вистрілив у чоловіка, який сидів у своїй машині з дружиною

У Києві невідомий вистрілив у чоловіка, який сидів у своїй машині з дружиною / Фото: Поліція Києва / Facebook

До припаркованого на вулиці автомобіля, у якому перебували чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік.

У Шевченківському районі Києва сталася стрілянина.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Віктора Ярмоли чути постріли.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці автомобіля, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

На місці події працюють всі служби, вирішується питання про надання правової кваліфікації. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, на Київщині чоловік підірвав гранату просто на вулиці, є поранені.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Наступна публікація