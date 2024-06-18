У Києві невідомий вистрілив у чоловіка, який сидів у своїй машині з дружиною

До припаркованого на вулиці автомобіля, у якому перебували чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік.

У Шевченківському районі Києва сталася стрілянина.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Віктора Ярмоли чути постріли.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці автомобіля, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

На місці події працюють всі служби, вирішується питання про надання правової кваліфікації. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, на Київщині чоловік підірвав гранату просто на вулиці, є поранені.

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