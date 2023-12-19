У Києві невідомий на камеру осквернив найбільшу Ханукію в Європі (відео)

Чоловік осквернив найбільшу Ханукію в Європі, яку встановили на Хрещатику в центрі Києва.

У Києві чоловік осквернив Ханукію і виклав відео свого злочину в мережу.

Представники Об'єднаної єврейської громади України вже відреагували на інцидент.

"Під час святкування свята Хануки в центрі Києва був здійснений акт антисемітизму. Невідома особа вчинила правопорушення, осквернивши найбільшу в Європі Ханукію, встановлену на Майдані Незалежності з наявністю всіх відповідних дозволів. Чоловік також виклав відео зі своїм вчинком у соціальних мережах", - повідомили представники Об'єднаної єврейської громади України в офіційному Telegram-каналі.

У зв'язку з подією єврейська громада звернеться до Національної поліції Києва із заявою про вчинення кримінального правопорушення за статтею 161 Кримінального кодексу України.

У Києві невідомий на камеру осквернив найбільшу Ханукію в Європі

Нагадаємо, що згідно з Указом Президента України № 303/2020, Ханука є державним святом в Україні.

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