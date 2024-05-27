У Києві невідомі збили на проспекті оленя і залишили тварину помирати – відео

У Святошинському районі Києва в понеділок вранці, 27 травня, невідомі на машині збили оленя на Берестейському проспекті. Після наїзду тварину залишили помирати посеред проїжджої частини.

Про це повідомили місцеві пабліки.

"На Берестейському проспекті збили оленя. Район метро "Житомирська", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що збита тварина лежить посеред дороги – її не прибрали, а інші машини просто об’їжджають її.

Наразі більше подробиць про аварію та стан тварини немає.

Нагадаємо, у Чернігові врятували кішку, яка після смерті хазяйки провела у порожній квартирі 19 днів (фото).

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