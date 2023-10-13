У Києві невідомі запустили салют на Мінському масиві: як відреагували в поліції (відео)

Правоохоронці вже шукають тих, хто порушив законодавчу заборону на застосування піротехніки.

У п’ятницю, 13 жовтня, під час моніторингу Telegram-каналів працівники поліції Києва виявили відео, на якому автори стверджують, що на території Мінського масиву невідомі особи запустили салют.

Як повідомили у столичній поліції журналісту ТСН.ua, правоохоронці вже шукають тих, хто порушив законодавчу заборону на застосування піротехніки.

З приводу цього інциденту виклики на оперативні номери 101 та 102 не надходили.

У Києві невідомі запустили салют на Мінському масиві

Для пошуків винуватців порушення громадського порядку орієнтовано поліцейські наряди.

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Як повідомлялося раніше, 11 квітня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонено використовувати, продавати чи передавати феєрверки, салюти та петарди.

У забороні є декілька винятків - вона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Нагадаємо, раніше у Дарницькому районі Києва невідомі запустили салют. Це сталося після масованого ракетного обстрілу 29 грудня 2022 року.

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