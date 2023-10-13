У Києві невідомі запустили салют на Мінському масиві: як відреагували в поліції (відео)

Правоохоронці вже шукають тих, хто порушив законодавчу заборону на застосування піротехніки.
У п’ятницю, 13 жовтня, під час моніторингу Telegram-каналів працівники поліції Києва виявили відео, на якому автори стверджують, що на території Мінського масиву невідомі особи запустили салют.
Як повідомили у столичній поліції журналісту ТСН.ua, правоохоронці вже шукають тих, хто порушив законодавчу заборону на застосування піротехніки.
З приводу цього інциденту виклики на оперативні номери 101 та 102 не надходили.
Для пошуків винуватців порушення громадського порядку орієнтовано поліцейські наряди.
Як повідомлялося раніше, 11 квітня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонено використовувати, продавати чи передавати феєрверки, салюти та петарди.
У забороні є декілька винятків - вона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
Нагадаємо, раніше у Дарницькому районі Києва невідомі запустили салют. Це сталося після масованого ракетного обстрілу 29 грудня 2022 року.
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