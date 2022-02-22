У Києві невідомі вистрілили у будівлю з РПГ-26

Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення.

У Києві невідомі вистрілили у будівлю з РПГ-26.

Подія сталася в ніч на 22 лютого у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення. Постраждалих внаслідок події немає", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину.

Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Держдумі РФ відхрестились від заяв щодо планів визнання "ЛДНР" у межах Луганської та Донецької областей.

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