У Києві невідомі вилізли на опору Північного мосту: відео

Міст зв'язує правобережні житлові райони столиці з житловими масивами Райдужний, Троєщина, Воскресенка.

У Києві невідомі вилізли на опору Північного мосту.

Відповідне відео оприлюднив паблік "Киев Сейчас".

Півні́чний міст — міст через Дніпро у Києві, пам'ятка архітектури. Введений в експлуатацію 3 грудня 1976 року. Складається з вантового мосту через Дніпро (довжина 816 м, ширина — 31,4 м), мосту через Десенку — (довжина 732 м) та шляхопроводу через проспект Героїв Сталінграду (довжина 55 м).

Міст зв'язує правобережні житлові райони столиці з житловими масивами Райдужний, Троєщина, Воскресенка. Це цілий комплекс завдовжки понад 9 км, який складається з підходів до мостів через Дніпро і Десенку, дороги на Трухановому острові, з'їздів на базу відпочинку "Дніпрові хвилі", автостоянки.

Варто зазначити, що до 2005 автомобільний транспорт рухався трьома смугами у кожному напрямі; ширина розподільної смуги — 2,2 м, захисних смуг з боків проїжджої частини — 0,5 м, тротуарів — 2,85 м. У серпні 2005 року на мосту за рахунок ущільнення смуг була додана реверсивна смуга руху. Це призвело до значного зростання аварійності на мосту. З метою зменшення кількості ДТП та постраждалих людей від 24 грудня 2007 реверсивна смуга була замінена відбійником, а кількість смуг за рахунок зменшення їх ширини збільшена до чотирьох у кожному напрямку.

Нагадаємо, у метро Києва хлопець з дівчиною влаштували небезпечну фотосесію. Молоді люди проїхалися між вагонами.

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