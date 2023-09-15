У Києві невідомі викрали і катували хлопця, який приїхав на заробітки: чим він завинив

Столичні поліцейські затримали двох зловмисників, які викрали та утримували проти волі 19-річного знайомого.

У Києві правоохоронці затримали двох викрадачів, які проти волі посадили потерпілого в авто і повезли у невідомому напрямку. Через боргові зобов’язання під час зустрічі фігуранти психологічно погрожували хлопцеві, а потім силоміць відвезли до орендованої квартири, де надалі його утримували та били.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції Києва.

На спецлінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що його брата викрали та позбавили волі двоє чоловіків у Голосіївському районі столиці. До пошуку зловмисників одразу залучились оперативні співробітники.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, 19-річний хлопець приїхав у столицю для пошуку роботи:

"Під час з’ясування всіх обставин події, ми встановили, що потерпілий знайшовши оголошення у телеграм каналі щодо працевлаштування, домовився про зустріч з особами, з якими вів переписку. У зазначений час хлопець приїхав на станцію метро "Васильківська", де його вже чекали двоє чоловіків, 1998 та 2002 років народження", - розповів він.

Як виявилось, з фігурантами потерпілий був знайомий раніше та заборгував одному з них гроші. Молодика силою посадили в автівку та відвезли до орендованої квартири, де над ним психологічно знущались, били та здійснили постріл в ногу з пневматичної зброї. Надалі чоловіка знову вивезли на автівці вже до іншого району столиці, де він, скориставшись неуважністю зловмисників, зміг втекти та повідомив родичам про ситуацію.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів за допомоги аналітиків кримінального аналізу правоохоронці Голосіївського управління поліції оперативно знайшли зловмисників. Вони виявилися раніше не судимими уродженцями Дніпропетровщини.

Викрадач у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Викрадач у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

"Фігурантів слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за їхнім тимчасовим місцем мешканням у столиці провели невідкладний обшук, звідки вилучили речові докази: пневматичний пістолет з гумовими кулями та мобільні телефони, на які фільмували знаходження потерпілого у своїй квартирі", - додав правоохоронець.

Пістолет злочинців / Фото: Поліція Києва / Facebook

Наразі слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань або із застосуванням зброї. За скоєне чоловікам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який завдав смертельного поранення ножем місцевому мешканцю і під час затримання чинив опір та поранив поліцейського.

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