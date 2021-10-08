У Києві невідомі викинули врожай кавунів: фото

Після того, як продажі стали поганими, торговці вирішили залишити кавуни просто під ногами.

У Києві невідомі викинули врожай кавунів.

На Осокорках продавці кавунів залишили після себе цілу купу зіпсованих ягід. Після того, як продажі стали поганими, торговці вирішили залишити кавуни просто під ногами.

Про це повідомляє видання "Київ.MEDIA".

У вересні тут була з точка з продажу кавунів. Пізніше продавці залишки свого товару вони вирішили не утилізувати, а кинути гнити просто неба. Звалище кавунів, від якого поширюється неприємний запах, розташоване на вулиці Соломії Крушельницької.

Місцеві кажуть, що торгували кавунами тут понад місяць. Ятки з товаром були просто накриті тентом і їх не прибирали.

Фото: Київ.MEDIA

Інспектори з благоустрою Дарницького району пообіцяли прибрати звалище до вихідних.

Нагадаємо, у Мережу потрапили кадри, як у Херсонській області фермери розбивають об землю непродані кавуни. Цьогоріч ціна на баштанні надзвичайно низька, а охочих купити смугасту ягоду навіть за такі копійки — небагато.

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