У Києві невідомі спалили євробляху, яка пів року стояла біля дороги: відео

Автівка стояла на перехресті вулиць Канальної та Сортувальної.
У Києві невідомі спалили автомобіль на єврономерах, який понад пів року стояв біля дороги.
Подія сталася у Дарницькому районі Києва на перехресті вулиць Канальної та Сортувальної.
Про це повідомив паблік "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.
Місцеві мешканці кажуть, що автівку раніше вже почали розбирати, розбили всі шибки, розмалювали двері.
Також у цій автівці часто гралися діти.
Более, чем 6 месяцев к авто на еврономерах, которое кто-то бросил на перекрёстке Канальной и Сортировочной никому не было дела. Ее начали по частям разбирать, разбили все стёкла, разрисовали двери. Короче, что кто хотел то и делал. Много раз выдел детей в ней, рядом полиция часто стояла, но видимо кому-то она надоела и этот кто-то решил ситуацию таким радикальным способом.Опубліковано Оперативний Четвер, 25 листопада 2021 р.
Нагадаємо, в Україні від 11 листопада не можна розмитнити автомобіль на європейській реєстрації за пільговою ставкою.