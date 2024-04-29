У Києві невідомі погрожували військовому Сергію Гнезділову – назвалися "людьми Карася": що передувало

Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов розповів про те, що під час відпустки у Києві до нього підійшли люди, які провокували конфлікт та вимагали вибачень за вислови у бік іншого військового – Євгена Карася. Вони представилися його "людьми".

Через інцидент Гнезділов скерує заяву до правоохоронних органів. Про це він розповів у коментарі hromadske.

За словами Гнезділова, він разом з режисерами Іриною Цілик і Максимом Наконечним, а також програмною директоркою громадської організації "Форум видавців" Софією Челяк, виходили з виставки в Українському домі, що в центрі столиці.

Ірина Цілик пригадала, що після виходу з будівлі до їхньої компанії, а саме до Гнезділова, "кинулися троє міцних хлопців" і "силою відтіснили" від машини. Софія Челяк підтвердила, що нападники підійшли саме до Гнезділова і вимагали вибачень. Вона зауважила, що один із них назвав себе військовим у відпустці.

"Комічність ситуації в тому, що ми виходимо з виставки дисидентки (Алли Горської – ред.), яка була вбита в минулому сторіччі. І тут тобі погрожують фізичною розправою. Ти бачиш просто ці чіткі паралелі і стає трішки моторошно, навіть тому, що вже ми, як суспільство, взагалі можемо докотитись тут до такого трешу", – наголосив Сергій.

Учасники конфлікту кажуть, що нападники представилися "людьми Карася" – активіста та військовослужбовця Євгена Карася, який був одним із лідерів праворадикального громадського обʼєднання С14, що нині є частиною руху "Основа майбутнього". Вони вимагали попросити вибачення за те, що військовий в одному зі своїх дописів назвав Карася "довбо***ом".

"Вони не просто погрожували, вони провокували бійку. Тобто мене врятувало, що я був не сам, що нас було чотири людини. … Вони починають газувати, штовхаються, тобто провокують бійку, хоча розуміють, що першим їх ніхто там не битиме. Починають психологічно тиснути, що: "Ми тобі там зараз є**ло розіб'ємо", – розповів Гнезділов.

Сергій відмовився перепросити, тим часом його компанія викликала поліцію, однак нападники пішли. Наразі невідомо, хто саме підходив до військового. Але за його словами, є відеозапис інциденту, де "чітко видно цих трьох людей".

Згодом його назвали "проросійським організатором гей-парадів". Сергій заперечив та наголосив, що є засновником фестивалю української культури "виделкаfest", який, за його словами "жодного разу не виступав за якусь відкриту підтримку чи проводив події ЛГБТ-спільноти".

"Ну я не знаю, чому я проросійський, тобто це постправда: хто перший на яку аудиторію щось сп*здане, той і правий. Але нам треба цю ситуацію міняти, тому що ми ж не хочемо жити в країні, де всі ходять з охороною під час відпустки", – наголосив військовий.

Військовослужбовець – про подальші плани

Сергій зауважив, що напише заяву про переслідування – нині він з юристом готує її та потім поїде до поліції. Військовий також припускає, що Цілик, Челяк та Наконечний могли б написати заяви як свідки. Нині це питання уточнюється: їх опитуватиме поліція чи вони власноруч додатково напишуть заяви.

"Я не думаю, що вона (справа – ред.) прям буде успішною, але це зафіксувати треба, давати цьому розголос максимальний, дати цьому хід і згадувати про це постійно в контексті розмов з міжнародними партнерами", – переконаний військовий.

Момент сварки між Сергієм Гнезділовим (ліворуч) та нападником. Фото: Facebook / Сергій Гнезділов

Гнезділов додав, що після цього випадку має намір приділяти більше уваги темі нападів.

Що відомо про Сергія Гнезділова

Сергій Гнезділов родом з міста Вилкове Одеської області, вчився у "Львівській політехніці" за фахом "Журналістика. Від 2019 року служить у Збройних силах України.

Військовослужбовець є організатором фестивалю української культури "виделкаfest" на півдні Одещини, програма якого побудована навколо книжок, музики та кіно, а також ведучий "++ подкасту" на hromadske.

Нагадаємо, у лютому двоє чоловіків напали на військового в центрі Києва. Нападники вдарили чоловіка цеглиною, обікрали та втекли.

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