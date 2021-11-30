У Києві невідомі підірвали банкомат і вкрали гроші: поліція почала спецоперацію

Після підриву банкомату у столиці введено спеціальну поліцейську операцію.
У Дарницькому районі столиці злочинці підірвали банкомат та викрали звідти касети з грошима. Правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Встановлено, що злочинців було двоє, вони втекли з місця злочину. Наразі поліцейські встановлюють особи зловмисників. Усі сили спрямовані на їхнє затримання.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах чи організованою групою).
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві в Дарницькому районі літній чоловік з ножем пограбував один із супермаркетів. Пенсіонер поцупив з каси дві тисячі гривень, після чого зайшов до іншого магазину, де йому дали відсіч.
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